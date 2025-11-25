Фиаско «МЮ» после красной Гуйе за пощечину одноклубнику, Туктамышева завершила карьеру, Ротенберг – тренер «России 25», Винисиус не хочет продлевать контракт с «Реалом» и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Эвертону» (0:1), хотя играл в большинстве с 13-й минуты после того, как Идрисса Гуйе удалили за пощечину одноклубнику .

2. В Фонбет КХЛ «Локомотив» победил «Сибирь», ЦСКА проиграл СКА, «Динамо» Москва обыграло «Амур».

У ЦСКА 4 поражения в 5 последних матчах. Команда Никитина опустилась на 9-е место на Западе.

3. «Спартак» назвал именем Никиты Симоняна трибуну «А» на «Лукойл Арене»: «Навсегда рядом с родным клубом 🙌».

4. Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры .

5. Роман Ротенберг – главный тренер «России 25» на Кубке Первого канала. В его штаб вошли Виктор Козлов, Шафранов, Корешков и Лещев.

6. 95 человек задержаны на матче «Спартак» – ЦСКА. Трое участников драки установлены «в том числе благодаря» Fan ID и привлечены к ответственности, одного из них выдворят из страны.

7. Матвей Кисляк обогнал Батракова и стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES, Педро – 3-й, Гладышев выше Угальде.

8. «Вашингтон» обыграл «Коламбус» (5:1) в матче чемпионате НХЛ, Александр Овечкин сделал передачу . «Тампа» переиграла «Филадельфию» (3:0), в активе Никиты Кучерова три голевых передачи . Результаты игрового дня – здесь .

9. У Алонсо и его штаба потеряна связь с игроками. «Реал» обеспокоен этим, динамикой и поведением команды во время матчей, пишет As. Кроме того, по данным The Athletic, Винисиус из-за сложных отношений с Алонсо не хочет продлевать контракт с «Реалом». Вингер сказал об этом Пересу на встрече, когда извинялся за поведение в класико.

10. «Бруклин» уступил «Нью-Йорку» (100:113) в матче чемпионата НБА, Егор Дёмин набрал 9 очков. Результаты игрового дня – здесь .

11. Апелляция ЦСКА на решение о 2-м транше за Николу Влашича отклонена Федеральным судом Швейцарии.

12. Кубок мира по щахматам. Финал. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко повел в матче с Якуббоевым за бронзу и квоту на турнир претендентов, Синдаров и Вэй И разошлись миром в первой партии за золото.

13. «Локомотив» утвердил Сергея Овчинникова на должность директора Академии клуба. Борис Ротенберг сказал: «Вернули легенду. Будущее начинается здесь и сейчас!»

14. Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем , игрок «Эстегляля» выступит перед дисциплинарным комитетом. Сохрабяна уже банили на 6 месяцев за татуировку

15. 🥇 Российский гимнаст Арсений Духно победил на юниорском чемпионате мира в опорном прыжке.

16. В Госдуму внесли законопроект об обязательном размещении флага РФ на спортивных объектах.

Цитаты дня.

Орлов о «Зените»: «Стоячий футбол. Где движение, командная игра? На скоростях «Локо» и «Краснодара» могут играть? Сомневаюсь. А у них нет исполнителей уровня Глушенкова и Энрике»

Ирина Роднина: «Мы по пальцам можем пересчитать наши победы в футболе . Результаты неубедительны по сравнению с хоккеем, фигурным катанием, теннисом, лыжами, биатлоном»

Александр Мостовой: «Ведущие размышляют: «Что Мусаев скажет своим игрокам в перерыве?» А что он может сказать, если никогда не играл в футбол? Только какие-то дежурные фразы – и все»

Александр Лукашенко: «КХЛ – очень сильный чемпионат. Ничем НХЛ практически не уступает , а в этом году еще сильнее стал»

Агент Шпинев: «Батраков отказался от 120 млн долларов в год. Саудиты предлагали 10 млн в месяц . Но для Леши очень важно играть в футбол, не деньги правят всем»