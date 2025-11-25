  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фиаско «МЮ» после красной Гуйе за пощечину одноклубнику, Туктамышева завершила карьеру, Ротенберг – тренер «России 25», Винисиус не хочет продлевать контракт с «Реалом» и другие новости
20

Фиаско «МЮ» после красной Гуйе за пощечину одноклубнику, Туктамышева завершила карьеру, Ротенберг – тренер «России 25», Винисиус не хочет продлевать контракт с «Реалом» и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Эвертону» (0:1), хотя играл в большинстве с 13-й минуты после того, как Идрисса Гуйе удалили за пощечину одноклубнику.

2. В Фонбет КХЛ «Локомотив» победил «Сибирь», ЦСКА проиграл СКА, «Динамо» Москва обыграло «Амур».

У ЦСКА 4 поражения в 5 последних матчах. Команда Никитина опустилась на 9-е место на Западе.

3. «Спартак» назвал именем Никиты Симоняна трибуну «А» на «Лукойл Арене»: «Навсегда рядом с родным клубом 🙌».

4. Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры.

5. Роман Ротенберг – главный тренер «России 25» на Кубке Первого канала. В его штаб вошли Виктор Козлов, Шафранов, Корешков и Лещев.

6. 95 человек задержаны на матче «Спартак» – ЦСКА. Трое участников драки установлены «в том числе благодаря» Fan ID и привлечены к ответственности, одного из них выдворят из страны.

7. Матвей Кисляк обогнал Батракова и стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES, Педро – 3-й, Гладышев выше Угальде.

8. «Вашингтон» обыграл «Коламбус» (5:1) в матче чемпионате НХЛ, Александр Овечкин сделал передачу. «Тампа» переиграла «Филадельфию» (3:0), в активе Никиты Кучерова три голевых передачи. Результаты игрового дня – здесь.

9. У Алонсо и его штаба потеряна связь с игроками. «Реал» обеспокоен этим, динамикой и поведением команды во время матчей, пишет As. Кроме того, по данным The Athletic, Винисиус из-за сложных отношений с Алонсо не хочет продлевать контракт с «Реалом». Вингер сказал об этом Пересу на встрече, когда извинялся за поведение в класико. 

10. «Бруклин» уступил «Нью-Йорку» (100:113) в матче чемпионата НБА, Егор Дёмин набрал 9 очков. Результаты игрового дня – здесь.

11. Апелляция ЦСКА на решение о 2-м транше за Николу Влашича отклонена Федеральным судом Швейцарии.

12. Кубок мира по щахматам. Финал. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко повел в матче с Якуббоевым за бронзу и квоту на турнир претендентов, Синдаров и Вэй И разошлись миром в первой партии за золото. 

13. «Локомотив» утвердил Сергея Овчинникова на должность директора Академии клуба. Борис Ротенберг сказал: «Вернули легенду. Будущее начинается здесь и сейчас!»

14. Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем, игрок «Эстегляля» выступит перед дисциплинарным комитетом. Сохрабяна уже банили на 6 месяцев за татуировку

15. 🥇 Российский гимнаст Арсений Духно победил на юниорском чемпионате мира в опорном прыжке.

16. В Госдуму внесли законопроект об обязательном размещении флага РФ на спортивных объектах.

Цитаты дня.

Орлов о «Зените»: «Стоячий футбол. Где движение, командная игра? На скоростях «Локо» и «Краснодара» могут играть? Сомневаюсь. А у них нет исполнителей уровня Глушенкова и Энрике»

Ирина Роднина: «Мы по пальцам можем пересчитать наши победы в футболе. Результаты неубедительны по сравнению с хоккеем, фигурным катанием, теннисом, лыжами, биатлоном»

Александр Мостовой: «Ведущие размышляют: «Что Мусаев скажет своим игрокам в перерыве?» А что он может сказать, если никогда не играл в футбол? Только какие-то дежурные фразы – и все»

Александр Лукашенко: «КХЛ – очень сильный чемпионат. Ничем НХЛ практически не уступает, а в этом году еще сильнее стал»

Агент Шпинев: «Батраков отказался от 120 млн долларов в год. Саудиты предлагали 10 млн в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, не деньги правят всем»

«Ливерпуль» должен уволить Слота?18270 голосов
ДаЛиверпуль
Нет, это просто трудный периодАрне Слот
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Зенит» не прошел «Динамо», МОК допустил Петросян и Гуменника до ОИ-2026, дзюдоистам вернули флаг и гимн, бутик Хабиба в Дубае и другие новости
8 минут назад
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
18 минут назадТесты и игры
«Ривер Плейт» хочет арендовать Гонду и Вегу у «Зенита» с опцией выкупа
сегодня, 02:37
Круговой о голе «Спартака»: «Видел, что Дмитриев выставлял руку на Акинфеева. Не знаю, фол это или нет»
сегодня, 02:15
Горшков о том, почему «Зенит» не играл в траурных повязках с «Динамо»: «У всех она упала с рук, не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли»
вчера, 22:27
Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – они плохо держались на руке. Карпов написал, что игроки проигнорировали акцию
вчера, 22:31Фото
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграл 1:1 с «Бранном», «Астон Вилла» победила «Янг Бойз», «Рома» обыграла «Мидтьюлланд», «Лион» забил 6 голов «Маккаби»
вчера, 21:58
Лига конференций. «Шахтер» победил «Шэмрок», киевское «Динамо» уступило «Омонии», «Пэлас» – «Страсбуру», «Ноа» сыграл 1:1 с «Абердином»
вчера, 21:57
Гусев о «Динамо»: «Клуб с такой историей должен бороться за первые места. В данной ситуации добиться этого будет тяжело»
вчера, 21:32
Загитова посетила матч «Динамо» с «Зенитом» в Кубке России. Фигуристка надела шапку бело-голубых
вчера, 21:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Семья пыталась уговорить Бабаева играть за Азербайджан. Форвард «Динамо» хочет выступать за Россию (Legalbet)
9 минут назад
Адиев о травме Сутормина: «На разминке надкостницу разорвали, наложили швы. Не знаю, будет ли готов к «Краснодару»
23 минуты назад
Нико Уильямс о Ямале: «Он знает, что я ему как отец. Нам нужно отключаться и наслаждаться жизнью, главное — быть профессионалом и выкладываться по полной»
36 минут назад
Денис Глушаков: «Хотелось бы тренировать, но не хочу, чтобы мной управляли и говорили, что делать»
59 минут назад
Некрасов о Симоняне: «Служением «Спартаку» он указывал путь молодым поколениям»
сегодня, 02:52
Гендиректор «Динамо» о выходе в 1/2 финала: «Будем дальше биться за Кубок России, такая задача есть»
сегодня, 02:00
Мюллер о  «Баварии»: «Компани проделывает выдающуюся работу. Надеюсь, так будет и дальше»
сегодня, 01:46
Адиев о «Крыльях» и Кубке: «Хотим пройти как можно дальше. Весной постараемся одолеть «Оренбург»
сегодня, 01:31
Гендиректор «Балтики» перед «Спартаком»: «У нас все настроены на максимальный результат. Матч будет очень боевым»
сегодня, 01:16
«Динамо» Киев уволило Шовковского после 0:2 от «Омонии» в ЛК и 3-го поражения подряд
вчера, 22:34