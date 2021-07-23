«Барса» ведет с Пике, Бускетсом и Альбой переговоры о снижении зарплат. Если они не согласятся, то клуб не сможет заявить новичков

пока не может регистрировать новичков и ищет выход из сложившейся ситуации.

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб ведет переговоры с , и Жорди Альбой о снижении зарплат. С Серджи Роберто таких разговоров нет, потому что с ним «Барсе» предстоит вести переговоры о новому контракту.

Бускетса пока не убеждает предложение «Барселоны». Футболист снизил зарплату на 12% при президенте Жозепе Бартомеу. Это произошло весной 2019 года. Эту сумму он так и не получил – в прошлом сезоне его попросили подождать, перед началом сезона-2021/22 ему вновь сообщили, что выплаты он получит позднее.

Пике с пониманием относится к ситуации, сложившейся в «Барселоне», а позиция Альбы неизвестна.

Из-за того, что «Барсе» не удается снизить зарплатную ведомость, клуб пока не может зарегистрировать новичков, хотя стартовый матч против «Реал Сосьедад» состоится уже послезавтра. Футболистов можно регистрировать до воскресенья.

Несмотря на непростую ситуацию, руководство «Барсы» верит, что Роналд Куман сможет рассчитывать на всех футболистов в 1-м туре чемпионата.

Напомним, что этим летом состав «Барселоны» пополнили нападающие Мемфис Депай и , а также защитник Эрик Гарсия.