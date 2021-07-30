«Спартак» отдал Рошу в платную аренду «Атлетико Паранаэнсе». Выкуп может стать обязательным

«Спартак» сообщил, что договорился с клубом бразильской Серии А о платной аренде полузащитника на один год.

В соглашении предусмотрен обязательный выкуп 26-летнего игрока латиноамериканским клубом в том случае, если Роша проведет на поле определенный процент игрового времени.

Договор вступит в силу после прохождения футболистом медицинского обследования. Роша согласился на понижение заработной платы.

26-летний футболист перешел в «Спартак» из «Гремио» за 12 млн евро в 2017 году. В РПЛ бразилец провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

В прошлом сезоне Роша играл за . Он забил 4 гола в 15 матчах Олимп-ФНЛ. Статистика игрока – здесь.