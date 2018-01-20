Леонид Тягачев: «К 2036 году в России можно будет провести не только Олимпийские игры, но и заседание НАТО»

Почетный президент Олимпийского комитета России ( ) высказался о возможности проведения летней Олимпиады-2036 в Казани или Санкт-Петербурге.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что города готовят заявки.

«Все реально, если мы рассматриваем 2036 год, то к тому моменту в нашей стране можно будет провести все, что угодно – не только Олимпийские игры, но и заседание НАТО.

Другое дело, что мы на сегодняшний день не были в курсе, что есть такое мнение нашего министра. Если оно существует и есть поддержка от МОК, то мы Олимпиаду, конечно, проведем.

На данный момент эта информация неофициальная, и в ОКР разговоров об этом нет. То, что заявки можно представлять – это нормально. По тому, что сказал наш министр, это возможно, потому что заявки представлять города могут.

Главное, что Лавров – профессионал, был президентом Федерации гребного слалома России и знает олимпийское движение не только как министр, но и как руководитель Федерации. Поэтому он знает по всем позициям, что это возможно и реально. А наша страна может провести любую , и летнюю, и зимнюю», – сказал Тягачев.

Сергей Лавров об Олимпиаде-2036: «Готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Питер, Казань»