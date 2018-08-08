«Черная обезьяна что-то знает о патриотизме? Вали в Африку». На олимпийского чемпиона Жана Беленюка пытались напасть в Киеве

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк сообщил, что подвергся попытке нападения в Киеве.

«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи вроде: «Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «Вали в Африку!»

Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но...

1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?!

2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?!

3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?» – написал Беленюк в фейсбуке.

Беленюк родился в 1991 году в Киеве, его отец – руандиец, мать – украинка.

Первое золото Украине принес депутат Верховной рады Жан Беленюк: он наполовину африканец, Россия внесла его в санкционный список