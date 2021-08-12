Директор «Рубина» о комментарии Деспотовича про маму: «Он отреагировал с юмором. Приемлемый ответ в плане этики, принятой в футболе»

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о ситуации с форвардом Джордже Деспотовичем, который после вылета из Лиги конференций от «Ракува» жестко ответил в инстаграме одному из болельщиков.

Болельщик написал: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то играл бы в «Барсе» и «Реале». Где ты, Джордже Деспотович?». «С твоей мамой», – ответил футболист.

«Это едкий комментарий. Но считаю, что болельщику не стоит обижаться. Он написал: «Деспот, где ты?» Можно было на это отреагировать так – травмирован, а можно с юмором. Мне кажется, Деспот отреагировал с юмором.

Если болельщика это задело, я лично готов от себя принести извинения. Но в то же время скажу, что в футбольных командах уровень юмора и самоиронии иногда довольно жесткий, и с точки зрения этики, принятой в футбольном сообществе, это вполне себе приемлемый ответ.

Я готов также купить футболку Деспота и подарить болельщику, но мне говорят, что вопрос был задан с фейковой страницы. Ничего страшного в этом комментарии нет», – сказал Яровинский.

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