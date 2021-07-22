Александр Емельяненко: «Иногда пива охота выпить, иногда и водки нужно»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко рассказал о наиболее предпочтительных для себя алкогольных напитках.

«От пива пузо растет, хотя и от водки тоже. Когда ее переберешь, начинаешь есть все без разбору.

Я не знаю, в зависимости от ситуации и где находишься. Иногда и пива охота, иногда и водки нужно выпить. Здесь не отдаю предпочтения конкретно никакому напитку», – рассказал Емельяненко.

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