💉Российский триатлонист Игорь Полянский, выступавший на Олимпиаде-2020 в Токио, сдал положительную пробу на ЭПО

Допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского, участвовавшего в Играх-2020 в Токио, дал положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (рЭПО).

О нарушении сообщил Международный союз триатлона. По сведениям World Triathlon, Полянский сдал пробу 21 июля 2021 во время внесоревновательного контроля, находясь на предолимпийском сборе во Владивостоке.

Информация поступила в Международный союз 5 августа из лаборатории, аккредитованной WADA.

Полянский может оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и запросить вскрытие пробы Б.

Пока дело в стадии рассмотрения, World Triathlon воздержится от комментариев.

На Олимпиаде-2020 в Токио Игорь Полянский занял 43-е место в личном виде, проиграв более 7 минут чемпиону (26 июля). Также сборная России с Полянским в составе заняла 14-е место в смешанной эстафете (31 июля).