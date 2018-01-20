Мария Ласицкене: «Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к Магучих и остальным украинским девочкам»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту высказалась о ситуации с критикой украинки Ярославы Магучих из-за совместных фотографий на Играх.

«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения.

Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним.

P. S. На этом тему считаю закрытой, и никаких комментариев на этот счет больше не будет», – написала Ласицкене.

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