«Рубин» и «Сочи» вылетели из еврокубков, Лукаку в «Челси», 120 млн для Месси за 2 года в «ПСЖ», заявления украинки Магучих и другие новости утра

1. «Рубин» и «Сочи» вылетели из Лиги конференций на стадии 3-го квалификационного раунда. Казанцы в ответном матче уступили польскому «Ракуву» (0:1), не забив пенальти на 122-й минуте, а южане проиграли сербскому «Партизану» (2:2, по пенальти – 2:4).

Несколько грустных фактов: Россия опустилась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Шотландию; Клубы РПЛ вылетели от команд из Грузии, Польши, Сербии, Израиля в квалификации еврокубков за год, а прошли лишь соперников из Азербайджана и Греции; Клубы РПЛ выиграли всего 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне, обе победы – у «Сочи».

Теперь в еврокубках Россию представляют лишь три клуба: «Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» – на групповом этапе Лиги Европы.

2. «Челси» купил Ромелу Лукаку у «Интера» за 115 млн евро. Форвард по контракту до 2026 года будет получать 12 миллионов евро за сезон и бонусы.

3. Новые подробности контракта Лионеля Месси с «ПСЖ»: аргентинец заработает более 120 млн евро за 2 года. Солидный подписной бонус, огромная зарплата и различные бонусы за достижение ряда целей – за Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Лео будет получать часть зарплаты в криптовалюте.

4. УЕФА предложит ввести потолок зарплат и налог на роскошь вместо финансового фэйр-плей. Хорошая идея?

5. Теннис. В третьем круге «Мастерса» в Торонто Хачанов уступил Циципасу, Рублев – Изнеру, Медведев прошел Дакворта.

6. Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА. Такой принимает команду Валерий Карпин.

7. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сделала ряд спорных заявлений о совместной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио, после которой ее стали травить в соцсетях: «В этом не было никакой политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому благодарна людям, которые меня поддерживали», «Нам проводили инструктаж. Но я была на эмоциях. Мы просто поздравили друг друга», «Не хочу отрицать, что идет война между Украиной и РФ. Уважаю воинов, которые сражаются, чтобы мы могли выступать на международной арене», «Имею честь принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ, которые защищают страну в российско-украинской войне».

8. Трансферные новости. «Зенит» интересуется Инсинье, «Наполи» хочет 25-30 млн евро за чемпиона Европы. А олимпийский чемпион бразилец Клаудиньо уже прилетел в Санкт-Петербург.

Экс-президент «Лейрии» Толстиков может стать спортивным директором «Спартака». Соболев и «Спартак» продлили контракт на 5 лет, Александр будет зарабатывать 2 млн евро в год, он получил бонус миллион евро. А еще клуб продлит контракт с Джикией в ближайшее время.

«Реал» предложит 120 млн евро за Мбаппе этим летом, Килиан будет получать 25 млн евро в год, если перейдет в «Мадрид», а еще ему дадут 40 млн евро подписного бонуса. Но есть информация, что «ПСЖ» не отпустит Мбаппе в «Реал» до лета 2022 года, вместо него парижане подпишут Роналду. «Ман Сити» предложит 150 млн евро за Кейна, клуб надеется, что «Тоттенхэм» изменит позицию по игроку.

9. Кавай Ленард договорился с «Клипперс» о 4-летнем контракте на 176,3 млн долларов.

10. «Реал», «Барса», «Атлетик» и еще один клуб отказались участвовать в сделке Ла Лиги с фондом CVC, остальные ее одобрили. Глава Примеры Хавьер Тебас раскритиковал топ-клубы: «Реал» и «Барса» не заинтересованы в сильной лиге. Они выступают за создание Суперлиги».

11. КДК РФС отменил ошибочное удаление вратаря «Ахмата» Шелии в игре с «Рубином». Судья матча «Рубин» – «Ахмат» Кукуян отстранен на 2 игры, арбитр ВАР Панин – на 4 матча.

12. Бывший тренер «Чикаго» Пол Винсент в разговоре со следователями в рамках дела о предполагаемом сексуальном насилии в отношении игроков клуба со стороны помощника тренера в 2010 году заявил: «Два хоккеиста сказали мне, что Олдрич пытался прикоснуться к их пенису».

13. «Манчестер Юнайтед» представил синюю форму. Третий комплект вдохновлен сезоном-1993/94.

14. Италия выплатит больше всего призовых медалистам Олимпиады-2020 – 9 млн долларов, США – на втором месте с 7,84 млн.

15. 12 игроков норвежского «Бранна» устроили секс-вечеринку на стадионе. Девушки, алкоголь и все такое.

Цитаты дня:

Карпин о стычке с Зиданом: «Кто он такой, чтобы мне дерзить? А для всех у нас: о, Карпин Зидану что-то сказал. Это ментальность такая»

Валерий Карпин: «Служба родине – что-то более высокое, чем работа тренером сборной. Футбол – это эмоции, а в армии я послужил уже»

Джереми Кларксон: «Хэмилтона нужно отшлепать. Он жаловался на жульничество Алонсо и «долгий COVID», чтобы предстать героем»

Карпин о Дзюбе: «Если бы в РФС мне сказали, что кого-то надо вызывать, то меня бы в сборной не было»

«Я с твоей мамой». Деспотович ответил на комментарий о пропуске им матча «Рубина» с «Ракувом»

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