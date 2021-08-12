«Барселона» должна Месси 52 млн евро. Это часть зарплаты, которую клуб выплатит с отсрочкой из-за пандемии

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жозеп Бартомеу деньги коронавирус Футбол

«Барселона» должна выплатить уже покинувшему команду нападающему Лионелю Месси 52 миллиона евро.

Эти деньги аргентинец недополучил в свое время, так как согласился помочь клубу из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Предыдущий президент «Барсы» Жозеп Бартомеу встречался с игроками «блауграны» и просил отсрочку выплат части зарплат. В случае с Месси эта сумма составила 52 миллиона.

«Барселона» планируется рассчитываться с 34-летним форвардом в течение этого и следующего годов.

Месси на этой неделе подписал контракт с «ПСЖ», покинув «Барсу», за которую выступал на протяжении всей своей карьеры на профессиональном уровне.

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