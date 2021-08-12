Дасаев, Ярцев, Шавло ответили на письмо группы ветеранов «Спартака» Алекперову: «Вместо конструктива – огульная ругань Федуна»

Группа ветеранов 1980-х годов написала свое письмо в ответ на вчерашнее письмо главе «Лукойла» Вагиту Алекперову от других ветеранов красно-белых во главе с .

Новое письмо написали , Сергей Родионов, Евгений Сидоров, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Шавло, .

«С удивлением и горечью прочитали обращение, подписанное несколькими людьми, громко обозначенное как «открытое письмо ветеранов «Спартака».

Первый вопрос – кто вам дал право говорить за всех? Почему вы, совершенно не зная жизни команды ветеранов, не участвуя в ней, представляете свое мнение как позицию ветеранов?

Вы говорите об имидже «Спартака», но при этом сами подливаете масла в огонь, в самом начале сезона вносите смуту и раздор, вместо того чтобы ободряющими и мудрыми словами помочь «Спартаку» выйти из сложной ситуации.

Каждый человек имеет право на свое мнение. Нам тоже не нравится выставление на всеобщее обозрение грязного белья, публичное выяснение отношений с участием бывших сотрудников и членов совета директоров.

Но одно дело, когда все это с радостью раздувают журналисты, и совсем другое – спартаковцы, профессионалы. Можно с чем-то не соглашаться, можно спорить, критиковать спортивные результаты. Но открытые письма наверх с угрозами и ультиматумами совершенно неприемлемы.

Удивительно видеть среди тех, кто подписал это письмо, людей, которые еще совсем недавно сами имели возможность проявить себя в клубе, доказать делом свою тренерскую состоятельность и приверженность интересам «Спартака». Мы помним, чем закончилась эта работа в клубе. Все это сейчас выглядит как элементарное сведение счетов.

Вам ли не знать, что такое работа в «Спартаке»? Постоянное давление, спрос со стороны болельщиков и журналистов, козни конкурентов и недоброжелателей. Мы это хорошо знаем, через многое прошли, сталкивались с разными ситуациями в своей карьере, важнейшая часть которой была посвящена «Спартаку».

Всякое бывало. Но никогда, повторяем, никогда не было такого, чтобы пожар раздували организованно и целенаправленно свои же товарищи – спартаковцы, люди, которые, по идее, хорошо знают, что такое футбол.

Вместо разговора о футболе мы видим истерику, которая льет воду на мельницу наших недоброжелателей. Вместо конструктивной критики – огульная ругань , который, напомним, построил стадион, содержит академию, молодежную команду, по-настоящему помогает ветеранам.

Ошибки бывают у всякого. И мы об этих ошибках тоже говорим. Но что предлагаете вы? Все разрушить, а на развалинах построить что-то новое? А кто будет строить? Вы? Ответа, конечно, не дадите.

В заключение хотим обратиться к болельщикам. Друзья! Призываем вас не поддаваться панике, не идти на поводу у тех, кто хочет сделать себе рекламу на трудностях «Спартака» – говорится в этом письме.