Замминистра обороны Украины: «Встретились с Ярославой Магучих. «Ковра» там не было. Это был вброс с российского интернет-сегмента»

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о встрече с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих по поводу совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене на в Токио.

«Как и обещала, информирую о встрече с .

Мы встретились. «Ковра» там не было. Это был вброс с российского интернет-сегмента, но, как показала эта ситуация, украинцы давно научились различать, кто есть кто. Напомню, я обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию.

Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой ОКР – это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает за честь принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ», – написала Маляр.

Украинку Магучих затравили за фото с Марией Ласицкене в Токио-2020. Оскорбляют в соцсетях и вызвали на разговор в Минобороны