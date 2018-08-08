Зеленский об инциденте с Беленюком: «Любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы. Полиция должна пресекать такие случаи»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с олимпийским чемпионом Токио-2020 по греко-римской борьбе Жаном Беленюком.

Беленюк заявил, что неизвестные пытались напасть на него в центре Киева, выкрикивая расистские оскорбления.

«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде-2020 именно благодаря Жану Беленюку! Он – один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ!

А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их», – написал Зеленский в в твиттере.

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