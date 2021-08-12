«Рубин» пригласил мам болельщиков на матч с «Крыльями». Билеты оплатит Деспотович

«Рубин» пригласил мам всех болельщиков команды на матч 4-го тура против «Крыльев Советов».

Билеты оплатит нападающий , который вчера грубо ответил одному из поклонников команды в инстаграме после вылета клуба из от «Ракува».

«Приходи на футбол с мамой! ⚽️

Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с «Крыльями»!

Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы – бесплатно за счет Деспота! 😉» – сказано в сообщении «Рубина».

«Я с твоей мамой». Деспотович ответил на комментарий о пропуске им матча «Рубина» с «Ракувом»