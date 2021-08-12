«Рубин» пригласил мам болельщиков на матч с «Крыльями». Билеты оплатит Деспотович

«Рубин» пригласил мам всех болельщиков команды на матч 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Билеты оплатит нападающий Джордже Деспотович, который вчера грубо ответил одному из поклонников команды в инстаграме после вылета клуба из Лиги конференций от «Ракува».
«Приходи на футбол с мамой! ⚽️
Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с «Крыльями»!
Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы – бесплатно за счет Деспота! 😉» – сказано в сообщении «Рубина».
«Я с твоей мамой». Деспотович ответил на комментарий о пропуске им матча «Рубина» с «Ракувом»
Приходи на футбол с мамой! ⚽️— «Рубин» Казань (@fcrk) August 13, 2021
Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с «Крыльями»!
Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы – бесплатно за счёт Деспота! 😉 pic.twitter.com/csTC8Cy6P5