Победа «Спартака» и дебют Пиняева, серебро лучницы Осиповой и шпажистов, Хачанов в финале, Черчесов отказал сборной Ирака, Уайт в «Арсенале» и другие новости утра

1. «Спартак» выиграл у «Крыльев» благодаря голу Соболева с пенальти (назначен при помощи ВАР за игру рукой) – 1:0. Это первая победа при новом тренер Руе Витории в РПЛ. «Рубин» разгромил «Арсенал» (3:0), начав с двух побед в чемпионате.

У «Крыльев», кстати, дебютировал 16-летний Сергей Пиняев: вышел на замену и немного выкрутил позвонки Айртону.

2. На Олимпиаде наши ребята продолжают зажигать. Елена Осипова завоевала серебро в стрельбе из лука, уступив в финале кореянке Ан Сан. Дзюдоист Тамерлан Башаев выиграл бронзу в весовой категории свыше 100 кг, победив украинца Якова Хаммо. Кроме того, Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос стали серебряными призерами в командном турнире шпажистов.

3. В теннисном миксте на Олимпиаде будет российский финал: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев сыграют с Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

Карен Хачанов в полуфинале мужского олимпийского турнира прошел Пабло Каррено-Бусту, а первая ракетка мира Новак Джокович проиграл Александру Звереву и очень расстроился.

4. Станислав Черчесов отказался возглавить сборную Ирака. Пишут, что ему предлагали зарплату 2,5 млн евро в год.

5. «Ювентус», «Реал» и «Барселона» выступили с совместным заявлением: «Верим в успех Суперлиги. Монополия УЕФА вредит футболу». В тексте отмечается, что суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА и постановил, что клубы не могут быть подвергнуты санкциям в связи с попыткой организации нового турнира.

6. В «Локомотиве», кажется, все-таки грядет распродажа. Пишут, что Крыховяк покинет клуб и уже попрощался с партнерами. У него есть варианты с «Краснодаром» и ЦСКА. «Зенит» рассматривает возможность трансфера Антона Миранчука и предложил 8 млн евро за Баринова. Впрочем, по данным «Спорт-Экспресса», Антон Миранчук близок к переходу в ЦСКА.

7. На матчи РПЛ в Москве могут начать пускать от 1000 до 3000 зрителей. На игру ЦСКА – «Локомотив», в частности, пустят до 3 тысяч. А вот на матче за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» в Белфасте будет до 13 тысяч фанатов.

8. Мужская сборная России по волейболу неожиданно проиграла Франции (1-3) на групповом этапе олимпийского турнира.

9. Трансферные новости. Себастьян Дриусси перешел в «Остин» Макконахи из МЛС. «Арсенал» объявил о переходе защитника Бена Уайта из «Брайтона», этот трансфер оценивается в 50 млн фунтов. ЦСКА отдал Арнора Сигурдссона «Венеции» в аренду без права выкупа, предварительно продлив с ним контракт.

«Зенит» предлагает форварду сборной Италии Белотти 4 млн евро в год с учетом бонусов и готов заплатить за него 30 млн евро. «Милан» решил подписать Зиеша из-за сложных переговоров с ЦСКА по Влашичу. «Ман Сити» предложил 100 млн фунтов за Грилиша, переход оформят на следующей неделе. «Барса» и «Вест Хэм» договорились о трансфере Брэйтуэйта за 15 млн евро, но игрока не устраивают условия предложенного контракта. Эльдор Шомуродов в субботу подпишет контракт с «Ромой».

10. «Барселона» хочет, чтобы Пике, Бускетс, Альба и Роберто снизили зарплаты на 40%.

11. Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель выступит в шлеме с радугой на Гран-при Венгрии. Он высказывался против ущемления ЛГБТ в стране.

12. Главный врач футбольной сборной России Эдуард Безуглов возглавил медицинский штаб ЦСКА. По его словам, Карпин разрешил.

13. «Манчестер Юнайтед» представил бело-голубую выездную форму на сезон.

14. Защитник Трент Александер-Арнолд подписал новый контракт с «Ливерпулем» до 2025 года.

15. Зарплата защитника Давида Алабы в «Реале» – почти 19,5 млн евро в год. Подписной бонус – 17,7 млн евро, отец игрока получил 6,3 млн евро.

16. Мужская сборная США по футболу поддержала женскую в борьбе за равную оплату труда: «Федерация более 30 лет относилась к игрокам женской сборной как к гражданам второго сорта».

Цитаты дня.

Вячеслав Василевский: «Хабиб не смог меня свалить в спарринге. Дошло до того, что он предложил подраться на улице»

Олег Романцев: «Наша тренерская школа ни в чем не уступает зарубежной. Появление в сборной иностранцев особых успехов не принесло»

Олег Матыцин: «Все российские призеры Олимпийских игр будут представлены к государственной награде»

Роман Ротенберг: «СКА ставит задачу развивать игроков. Мы являемся донором всех сборных России»

«Месси – главный актив Ла Лиги. Доход всех клубов зависит от него». Экономист о форварде

Евгений Коротышкин: «У 70% сборной США – терапевтические исключения. Мы в курсе, как они перед заплывами пшикают препараты от астмы»

Артем Дзюба: «Хватит переживать за Евро, погрустили и хватит. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива»