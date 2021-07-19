Крыховяк покинет «Локомотив». Он уже попрощался с партнерами по команде («Чемпионат»)

Полузащитник Гжегож Крыховяк попрощался с партнерами по , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Польский полузащитник уже сказал партнерам, что покинет клуб», – сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Крыховяк не примет участие в дерби против ЦСКА, которое состоится завтра, 31 июля. Ранее сообщалось, что Крыховяк близок к переходу в «Краснодар».

Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В прошлом сезоне поляк принял участие в 26 матчах , забил девять голов и отдал три ассиста.