Крыховяк покинет «Локомотив». Он уже попрощался с партнерами по команде («Чемпионат»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Гжегож Крыховяк Футбол

Полузащитник Гжегож Крыховяк попрощался с партнерами по «Локомотиву», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Польский полузащитник уже сказал партнерам, что покинет клуб», – сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Крыховяк не примет участие в дерби против ЦСКА, которое состоится завтра, 31 июля. Ранее сообщалось, что Крыховяк близок к переходу в «Краснодар».

Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В прошлом сезоне поляк принял участие в 26 матчах РПЛ, забил девять голов и отдал три ассиста. 

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