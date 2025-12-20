  • Спортс
4

В ПАОК опровергли, что предлагали «Зениту» обменять Чалова на Эраковича: «Неправда»

ПАОК заявил, что не предлагал «Зениту» обменять Чалова на Эраковича.

В ПАОК отреагировали на информацию о том, что клуб устно предложил «Зениту» подписать нападающего Федора Чалова в обмен на защитника Страхиню Эраковича. 

«Это неправда, что ПАОК предложил «Зениту» обменять Чалова на Эраковича», – сообщили в пресс-службе греческого клуба. 

В текущем розыгрыше чемпионата Греции Чалов провел 9 матчей и забил 1 гол. На счету Эраковича 12 игр в этом сезоне Мир РПЛ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
