В ПАОК опровергли, что предлагали «Зениту» обменять Чалова на Эраковича: «Неправда»

ПАОК заявил, что не предлагал «Зениту» обменять Чалова на Эраковича.

В ПАОК отреагировали на информацию о том, что клуб устно предложил «Зениту » подписать нападающего Федора Чалова в обмен на защитника Страхиню Эраковича.

«Это неправда, что ПАОК предложил «Зениту» обменять Чалова на Эраковича», – сообщили в пресс-службе греческого клуба.

В текущем розыгрыше чемпионата Греции Чалов провел 9 матчей и забил 1 гол. На счету Эраковича 12 игр в этом сезоне Мир РПЛ .