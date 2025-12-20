В ПАОК опровергли, что предлагали «Зениту» обменять Чалова на Эраковича: «Неправда»
ПАОК заявил, что не предлагал «Зениту» обменять Чалова на Эраковича.
В ПАОК отреагировали на информацию о том, что клуб устно предложил «Зениту» подписать нападающего Федора Чалова в обмен на защитника Страхиню Эраковича.
«Это неправда, что ПАОК предложил «Зениту» обменять Чалова на Эраковича», – сообщили в пресс-службе греческого клуба.
В текущем розыгрыше чемпионата Греции Чалов провел 9 матчей и забил 1 гол. На счету Эраковича 12 игр в этом сезоне Мир РПЛ.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...37202 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости