Черчесов отказался возглавить сборную Ирака («Чемпионат»)

мог стать тренером сборной .

«Иракская федерация футбола хотела назначить Черчесова наставником сборной страны. Перед тренером бы стояла задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре», – сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Черчесов отказался от переговоров, потому что был не готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций.

Черчесов работал со сборной России с 2016 года. После неудачного выступления на Евро-2020 он покинул команду.

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