Черчесову предлагали 2,5 млн евро в год в сборной Ирака

Стало известно, какую зарплату в сборной предложили бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

57-летнему специалисту предложили контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Черчесов отказался от предложения поработать со сборной Ирака.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. После неудачного выступления на Евро-2020 он покинул команду.

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