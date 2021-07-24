«Спартак» выиграл у «Крыльев» благодаря голу Соболева с пенальти – 1:0. Это первая победа при Витории в РПЛ

В матче 2-го тура в гостях выиграл у «Крыльев Советов» (1:0).

.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственный гол в матче забил Александр Соболев. Он реализовал пенальти на 68-й минуте.

Команда тренера Руя Витории одержала первую победу в сезоне чемпионата России. В 1-м туре «Спартак» уступил «Рубину» (0:1).

Кроме того, эта победа стала первой для «Спартака» при Витории в официальных матчах.