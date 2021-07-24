«Спартак» выиграл у «Крыльев» благодаря голу Соболева с пенальти – 1:0. Это первая победа при Витории в РПЛ

В матче 2-го тура РПЛ «Спартак» в гостях выиграл у «Крыльев Советов» (1:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Единственный гол в матче забил Александр Соболев. Он реализовал пенальти на 68-й минуте.
Команда тренера Руя Витории одержала первую победу в сезоне чемпионата России. В 1-м туре «Спартак» уступил «Рубину» (0:1).
Кроме того, эта победа стала первой для «Спартака» при Витории в официальных матчах.
- Дата проведения
- 30 июля, 19.00, «Самара-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 68, пенальти Соболев.
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Крылья Советов –
Ломаев, Зеффан, Божин (Витюгов, 82), Солдатенков, Горшков, Якуба (Пруцев, 26), Иванисеня, Ежов (Пиняев, 76), Зиньковский, Сергеев (Онугха, 76), Сарвели (Цыпченко, 83).
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Спартак –
Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин (Крал, 74), Игнатов (Ларссон, 59), Умяров, Мозес (Мирзов, 59), Бакаев (Хендрикс, 86), Соболев.