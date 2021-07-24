«Спартак» выиграл у «Крыльев» благодаря голу Соболева с пенальти – 1:0. Это первая победа при Витории в РПЛ

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Sports.ru Александр Соболев Футбол

В матче 2-го тура РПЛ «Спартак» в гостях выиграл у «Крыльев Советов» (1:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственный гол в матче забил Александр Соболев. Он реализовал пенальти на 68-й минуте.

Команда тренера Руя Витории одержала первую победу в сезоне чемпионата России. В 1-м туре «Спартак» уступил «Рубину» (0:1).

Кроме того, эта победа стала первой для «Спартака» при Витории в официальных матчах.

Крылья Советов – Спартак 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
30 июля, 19.00, «Самара-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 68, пенальти Соболев.
Крылья СоветовЛомаев, Зеффан, Божин (Витюгов, 82), Солдатенков, Горшков, Якуба (Пруцев, 26), Иванисеня, Ежов (Пиняев, 76), Зиньковский, Сергеев (Онугха, 76), Сарвели (Цыпченко, 83).
СпартакМаксименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин (Крал, 74), Игнатов (Ларссон, 59), Умяров, Мозес (Мирзов, 59), Бакаев (Хендрикс, 86), Соболев.
Предупреждения:
Горшков (47), Мозес (52), Бакаев (65), Божин (66), Иванисеня (90).

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