Тренер «Крыльев» о Пиняеве: «Показал, что его надо опасаться любому футболисту. Айртону, например»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил дебют 16-летнего Сергея Пиняева в РПЛ в матче со «Спартаком» (0:1).

«Я должен прокомментировать дебют Пиняева, но на будущее хотел бы подальше быть от этих разговоров, чтобы они не отвлекали от самого главного.

А главное – вырасти в хорошего футболиста. У Пиняева есть все данные для этого.

Сергей показал, что умение играть в быстрый футбол, мгновенно принимать решения работать не только на молодежном уровне, но и сейчас, против команды такого уровня, как «Спартак».

Пиняев показал, что его надо опасаться любому футболисту. Например, Айртону», – сказал Осинькин.

Эффектный дебют Пиняева: вышел на 15 минут и трижды накрутил Айртона 🤭

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