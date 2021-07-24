Тренер «Крыльев» о Пиняеве: «Показал, что его надо опасаться любому футболисту. Айртону, например»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил дебют 16-летнего Сергея Пиняева в РПЛ в матче со «Спартаком» (0:1).
«Я должен прокомментировать дебют Пиняева, но на будущее хотел бы подальше быть от этих разговоров, чтобы они не отвлекали от самого главного.
А главное – вырасти в хорошего футболиста. У Пиняева есть все данные для этого.
Сергей показал, что умение играть в быстрый футбол, мгновенно принимать решения работать не только на молодежном уровне, но и сейчас, против команды такого уровня, как «Спартак».
Пиняев показал, что его надо опасаться любому футболисту. Например, Айртону», – сказал Осинькин.
Эффектный дебют Пиняева: вышел на 15 минут и трижды накрутил Айртона 🤭
Пиняев 3:0 Айртон— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 30, 2021
16-летний мальчишка дебютировал в Тинькофф РПЛ и откровенно отвозил бразильца. Впечатляет. pic.twitter.com/QMnQay2oPg