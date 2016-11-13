Олимпиада-2020. Фехтование. Сборная России обыграла Китай и вышла в финал командного турнира шпажистов

Теги шпага сборная России результаты сборная Италии Олимпиада-2020 Павел Сухов Сергей Ходос Сергей Бида Фехтование

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в командных соревнованиях шпажистов. Сборная России одолела Китай (45:38) и сразится за золото турнира. 

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Фехтование

Мужчины

Шпага

Командный турнир

Финал 

Россия – Япония – 13.30 по московскому времени

1/2 финала

Россия – Китай – 45:38

1/4 финала

Россия – Италия – 45:34

Сборная России: Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало поединков – московское.

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