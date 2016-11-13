Олимпиада-2020. Фехтование. Сборная России обыграла Китай и вышла в финал командного турнира шпажистов

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в командных соревнованиях шпажистов. Сборная России одолела Китай (45:38) и сразится за золото турнира.
Токио, Япония
Фехтование
Мужчины
Шпага
Командный турнир
Финал
Россия – Япония – 13.30 по московскому времени
1/2 финала
Россия – Китай – 45:38
1/4 финала
Россия – Италия – 45:34
Сборная России: Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало поединков – московское.
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника