Олимпиада-2020. Фехтование. Сборная России обыграла Китай и вышла в финал командного турнира шпажистов

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в командных соревнованиях шпажистов. Сборная России одолела Китай (45:38) и сразится за золото турнира.

Токио, Япония

Фехтование

Мужчины

Шпага

Командный турнир

Финал

Россия – Япония – 13.30 по московскому времени





1/2 финала

Россия – Китай – 45:38





1/4 финала

Россия – Италия – 45:34





Сборная России: Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало поединков – московское.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника