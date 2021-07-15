«Зенит» рассматривает возможность трансфера Антона Миранчука («Чемпионат»)

интересуется полузащитником Антоном Миранчуком, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Питерцы могут воспользоваться ситуацией в «Локомотиве» и купить Антона. Миранчук всегда нравился руководству «Зенита», поэтому в клубе рассматривают возможность данного трансфера», — сказал один из источников.

Второй источник подтвердил информацию и добавил, что отпугнуть «Зенит» может высокая сумма трансфера. Пока это является главной причиной раздумий руководства «Зенита».

Ранее сообщалось, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал клубам РПЛ Мурило, Дмитрия Баринова, Смолова и .