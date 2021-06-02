Заявление «Юве», «Барсы» и «Реала»: «Верим в успех Суперлиги. Монополия УЕФА вредит футболу»

«Ювентус», «Реал» и выступили с совместным заявлением по поводу европейской Суперлиги.

«Барселона», и с удовлетворением принимают к сведению решение Мадридского суда, который обязал УЕФА прекратить действия, предпринятые в отношении клубов-основателей , включая дисциплинарные разбирательства в отношении трех нижеподписавшихся клубов и снятие штрафов и ограничений с остальных девяти клубов. Это позволит избежать дальнейших разбирательств.

Трибунал принял просьбу основателей Суперлиги, отклонил апелляцию и подтвердил, что в случае, если организация не выполнит решение, то столкнется со штрафами и ответственностью. Дело будет рассмотрено судом Евросоюза, который изучит монополию УЕФА в европейском футболе.

Наш долг – решать серьезные проблемы, стоящие перед футболом. УЕФА назвал себя законодателем и единственным признанным обладателем прав на проведение европейских соревнований. Эта монополистическая и противоречивая позиция наносит ущерб футболу и его балансу.

Как было наглядно продемонстрировано, финансовый контроль в европейском футболе неадекватен, он применялся ненадлежащим образом. Клубам, участвующим в европейских соревнованиях, должно быть гарантировано право руководить соревнованиями.

Мы рады, что отныне мы больше не будем подвергаться угрозам со стороны УЕФА. Наша цель состоит в том, чтобы продолжать развивать проект Суперлиги конструктивно и совместно, рассчитывая на вклад всех заинтересованных сторон: болельщиков, игроков, тренеров, клубов, национальных и международных лиг и федераций.

Мы осознаем, что некоторые элементы нашего предложения можно пересмотреть и, конечно, их можно реализовать на основе диалога и консенсуса. Мы по-прежнему уверены в успехе проекта, который всегда будет соответствовать законодательству Европейского Союза», – сказано в заявлении клубов.

Заявление также опубликовано на сайтах «Барселоны» и «Реала».

Ранее Мадридский суд постановил, что УЕФА не может исключить клубы Суперлиги из своих турниров. Сегодня апелляция УЕФА была отклонена. Суд Евросоюза рассмотрит иск клубов к организации до 18 октября.