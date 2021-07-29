Джокович, проиграв два полуфинала на Олимпиаде: «Это кошмар. Чувствую себя ужасно»

Первая ракетка мира прокомментировал поражение в полуфинале – 6:1, 3:6, 1:6 против .

«Это кошмар. Чувствую себя ужасно.

Но это спорт. Он сыграл лучше. Нужно отдать ему должное – он развернул ход матч, отлично подавал, у меня было не очень много шансов на втором мяче.

Качество моей подачи резко упало. После того, как я повел 3:2 во втором сете, легких очков она вообще не приносила. В целом игра развалилась. Он взял, кажется, восемь геймов подряд. Я остановился, давал ему атаковать, редко попадал первым мячом.

Что поделать? Я приехал на турнир совершенно вымотанным, но я был мотивирован желанием выиграть медаль».

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