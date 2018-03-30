Олимпиада-2020. Волейбол. Россия играет с Францией

30 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят матчи группового этапа по волейболу у мужчин. Россия играет с Францией.

Токио, Япония

Волейбол

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Россия – Франция – 0-0 (9:11, идет первый сет)





Бразилия – США – 3-1 (30:32, 25:23, 25:21, 25:20)





Аргентина – Тунис – 3-2 (23:25, 23:25, 25:19, 25:18, 15:8)





Турнирное положение: Россия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Бразилия – 3-1 (8), США – 2-1 (6), Аргентина – 2-2 (4), Франция – 1-2 (5), Тунис – 0-4 (1).

Группа A

Канада – Венесуэла – 3-0 (25:13, 25:22, 25:12)





Япония – Польша – 0-3 (22:25, 21:25, 24:26)





Италия – Иран – 13.40





Турнирное положение: Польша – 3-1 (10), Канада – 2-2 (7), Япония – 2-2 (6), Иран – 2-1 (5), Италия – 2-1 (5), Канада – 1-2 (4), Венесуэла – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды по итогам группового этапа выходят в четвертьфинал.

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