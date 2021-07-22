Вячеслав Василевский: «Хабиб не смог меня свалить в спарринге. Дошло до того, что он предложил подраться на улице»

Российский боец рассказал о спарринге с экс-чемпионом UFC в легком весе .

«С Хабибом мне было не очень тяжело спарринговаться. То ли удобно с ним было. Он на тот момент в стойке был не очень. У него был один или два боя в .

Он не очень хорошо двигался в стойке. Хабиб тогда еще не был таким габаритным, не так много гонял. Я был помощнее физически. Не давал ему себя валить. Спарринговались мы не очень часто. Он приехал позже.

Я рассказывал ситуацию, когда мы с ним спарринговали. По заданию был чистый бокс. Он начал пропускать, начал газовать. Предложил в борьбу. Он не мог меня свалить. Дошло до того, что он предложил подраться на улице.

Я ему объяснял, что не бью сильно, бью обычно. Конечно, я согласился выйти на улицу. Мы начали как будто выходить. Нас начали разнимать», – сказал Василевский ютюб-каналу Fight Show.

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