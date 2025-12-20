«Сосьедад» возглавил экс-тренер «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Матараццо

Пеллегрино Матараццо стал новым главным тренером «Реал Сосьедад ».

Команда, за которую выступает Арсен Захарян, заключила с 48-летним специалистом контракт, рассчитанный до конца следующего сезона.

Ранее американец тренировал «Хоффенхайм» и «Штутгарт». Он находился без работы с 2024 года.

«Сосьедад» идет 16-м в Ла Лиге после 17 матчей.