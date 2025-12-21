«Ювентус» выиграл 6 из 7 последних матчей
«Ювентус» не смог победить только в одном из семи последних матчей.
Сегодня туринцы одолели «Рому» (2:1) в 16-м туре Серии А и сократили отставание от нее до одного очка.
Начиная с 25 ноября команда Лучано Спаллетти одержала шесть побед и потерпела одно поражение.
27 декабря «Ювентус» встретится с «Пизой».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
