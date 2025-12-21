0

«Ювентус» выиграл 6 из 7 последних матчей

«Ювентус» не смог победить только в одном из семи последних матчей.

Сегодня туринцы одолели «Рому» (2:1) в 16-м туре Серии А и сократили отставание от нее до одного очка.

Начиная с 25 ноября команда Лучано Спаллетти одержала шесть побед и потерпела одно поражение.

27 декабря «Ювентус» встретится с «Пизой».

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...37263 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЮвентус
logoРома
logoЛучано Спаллетти
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ювентус» обыграл «Рому» благодаря голам Опенда и Консейсау – 2:1
8 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Рому», «Лацио» и «Кремонезе» не забили
8 минут назад
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Рому», «Лацио» и «Кремонезе» не забили
8 минут назад
Маркао получил две желтые в матче с «Реалом». Защитник «Севильи» сфолил на Родриго в 1-м тайме и на Беллингеме во 2-м
10 минут назад
«Реал» – «Севилья». 1:0 – Беллингем забил, Маркао удален! Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Слот о конце игры с «Тоттенхэмом»: «Словно «Ливерпуль» остался вдевятером против 11, а не наоборот. Я думал, что нам станет проще, но проще не стало»
18 минут назад
«Зенит» отдаст за Дивеева 3-5 млн евро и Гонду. Сделка согласована на 90% (Андрей Панков)
26 минут назад
«Динамо» предложило новый контракт Бувачу. Спортивный директор взял время подумать (Sport24)
45 минут назад
Родриго получил желтую за симуляцию в штрафной «Севильи» и избежал удаления через 4 минуты, когда пнул Маркао по ноге сзади
56 минут назадФото
Франк о голе Экитике: «Огромная ошибка судьи, это невероятно. Юго обеими руками опирался на Ромеро, не понимаю, как Брукс этого не увидел»
сегодня, 20:42
Слот про 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Если стереть из памяти последние минуты, в игре «Ливерпуля» было много хорошего. В конце начался хаос»
сегодня, 20:27
Виртц с оценкой 8,6 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Удаленные Симонс и Ромеро оценены ниже всех – на 5,9 и 5,7
сегодня, 20:06
Ко всем новостям
Последние новости
Родриго должны были удалять за наступ на Маркао из «Севильи», считает экс-судья Итурральде: «Игрок «Реала» втыкается в него шипами. Учитывая, что у него уже была желтая – это вторая»
3 минуты назадФото
«Ювентус» обыграл «Рому» благодаря голам Опенда и Консейсау – 2:1
8 минут назад
Тренер «Севильи» Альмейда получил две желтые за споры с судьей матча с «Реалом» и был удален после свистка на перерыв
19 минут назад
«Фонтене» – «ПСЖ». 0:4 – Рамуш сделал дубль, у Дембеле гол с пенальти и ассист Дуэ. Онлайн-трансляция
27 минут назадLive
Кассьерра интересен «Монтеррею» (Legalbet)
47 минут назад
Дьокереш забил впервые за 6 матчей. Форвард «Арсенала» реализовал пенальти в игре с «Эвертоном»
сегодня, 20:38
«Эвертон» – «Арсенал». 0:1 – Дьокереш забил с пенальти. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:28Live
В ПАОК опровергли, что предлагали «Зениту» обменять Чалова на Эраковича: «Неправда»
сегодня, 20:28
Экитике о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Это был не футбол, а настоящая война, и «Ливерпуль» ее выиграл. Мы контролировали игру и заслужили победу»
сегодня, 20:18
«Сосьедад» возглавил экс-тренер «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Матараццо
сегодня, 20:14