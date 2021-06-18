Мужская сборная США поддержала женскую в борьбе за равную оплату труда: «Федерация более 30 лет относилась к игрокам женской сборной как к гражданам второго сорта»

Футболисты мужской сборной США поддержали игроков женской команды в борьбе за равную оплату труда.

Мужчины заявили, что футболистки сборной не только заслуживают равной оплаты, но и имеют право на большую компенсацию по сравнению с игроками мужской команды из-за успехов на поле.

Это не первый раз, когда мужчины поддерживают иск против гендерной дискриминации футболисток против Федерации футбола США, требующих 66 млн долларов в качестве компенсации за ущерб в соответствии с Законом о равной оплате труда.

«Федерация футбола Соединенных Штатов объединяет мужские и женские сборные США под девизом «Одна нация. Одна команда».

Но на протяжении более тридцати лет Федерация относилась к игрокам женской сборной как к гражданам второго сорта, дискриминируя женщин в плане зарплаты и условий труда. Им платили меньше, чем мужичинам, даже несмотря на то, что в футболе США был необычайный финансовый рост.

Федерация никогда не предлагала и не обеспечивала равную оплату женщинам. И решение окружного суда об обратном никак не согласовывается с конкретными фактами», – говорится в заявлении мужской команды.

Футболисты сборной США заявили, что окружной судья Гэри Клоснер полагался на «упрощенную математику», когда постановил, что женщинам платят больше, чем мужчинам, сложив компенсацию, выплаченную мужчинам и женщинам, и разделив ее на общее количество игр.

Женщинам удалось получить такую ​​же сумму только благодаря успехам на поле, включая две победы на чемпионатах мира за период, охватываемый этим делом. В то же время мужская команда не прошла квалификацию на чемпионат мира впервые более чем за 30 лет.

«Уровень зарплаты женщины не равен зарплате мужчины. Особенно если женщина должна постоянно добиваться лучших результатов, чтобы получить такую же сумму.

Если бы женщины выиграли меньше матчей или если бы окружной суд проанализировал более репрезентативный период, разница была бы очевидной, вопиющей и неоспоримой», – заявили футболисты сборной .