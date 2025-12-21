Салиба ударил Барри по ноге в штрафной «Арсенала», когда игроки тянулись к мячу – форвард «Эвертона» сыграл первым. Судья не назначил пенальти

«Арсенал» избежал пенальти в свои ворота в игре с «Эвертоном».

Главный судья Сэм Бэрротт не назначил пенальти в пользу «Эвертона» в матче с «Арсеналом » за удар Вильяма Салиба по ноге Тьерно Барри на 58-й минуте матча АПЛ .

Футболисты одновременно поднимали ноги, пытаясь дотянуться до мяча, который находился на небольшой высоте. Форвард «Эвертона » успел сыграть первым, но получил удар в область икроножной мышцы.

Барри упал на газон, хватаясь за ногу, а игроки «Эвертона» требовали от судьи назначить 11-метровый. Арбитр не усмотрел нарушения правил в действиях Салиба.

Встреча завершилась победой «Арсенала» со счетом 1:0.

Изображение: кадр из трансляции