Салиба ударил Барри по ноге в штрафной «Арсенала», когда игроки тянулись к мячу – форвард «Эвертона» сыграл первым. Судья не назначил пенальти
«Арсенал» избежал пенальти в свои ворота в игре с «Эвертоном».
Главный судья Сэм Бэрротт не назначил пенальти в пользу «Эвертона» в матче с «Арсеналом» за удар Вильяма Салиба по ноге Тьерно Барри на 58-й минуте матча АПЛ.
Футболисты одновременно поднимали ноги, пытаясь дотянуться до мяча, который находился на небольшой высоте. Форвард «Эвертона» успел сыграть первым, но получил удар в область икроножной мышцы.
Барри упал на газон, хватаясь за ногу, а игроки «Эвертона» требовали от судьи назначить 11-метровый. Арбитр не усмотрел нарушения правил в действиях Салиба.
Встреча завершилась победой «Арсенала» со счетом 1:0.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
