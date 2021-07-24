У Крыховяка есть варианты с «Краснодаром» и ЦСКА. «Локо» может получить за трансфер 1,5 млн евро

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Гжегож Крыховяк Краснодар Сергей Егоров журналист Футбол

Будущее полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка пока остается неопределенным.

По данным журналиста Сергея Егорова для «РБ Спорт», поляк сам подошел к тренеру и попросил не включать его в состав, поскольку не готов играть, так как ведет переговоры о переходе.

У Крыховяка есть два варианта: переговоры с «Краснодаром» по контракту на 2-3 года и вариант с ЦСКА, поскольку клуб ищет замену Николе Влашичу. «Краснодар» готов сохранить зарплату поляка и дать ему контракт на два года. 

В ситуации с Крыховяком «Локомотива» освобождает 3 млн евро зарплаты плюс получает за трансфер около 1,5 млн.

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