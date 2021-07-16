«Барселона» хочет, чтобы Пике, Бускетс, Альба и Роберто снизили зарплаты на 40%

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Футболисты получили письмо от руководства клуба. В нем излагаются новые условия их контрактов с «Барсой», одно из них – снижение зарплаты на 40% в следующем сезоне.

Агенты игроков считают требования «Барселоны» непомерными, сообщает El Periódico de Catalunya.

Ранее стало известно, что агент Бускетса и Роберто уже провел переговоры с руководством «Барселоны» по вопросу снижения зарплаты, но стороны не смогли договориться.