«Барселона» хочет, чтобы Пике, Бускетс, Альба и Роберто снизили зарплаты на 40%

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Серджи Роберто кризис деньги Футбол

«Барселона» хочет снизить зарплаты Жерару Пике, Серджи Бускетсу, Серджи Роберто и Жорди Альбе.

Футболисты получили письмо от руководства клуба. В нем излагаются новые условия их контрактов с «Барсой», одно из них – снижение зарплаты на 40% в следующем сезоне.

Агенты игроков считают требования «Барселоны» непомерными, сообщает El Periódico de Catalunya.

Ранее стало известно, что агент Бускетса и Роберто уже провел переговоры с руководством «Барселоны» по вопросу снижения зарплаты, но стороны не смогли договориться.

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