«Ман Сити» предложил 100 млн фунтов за Грилиша

«Манчестер Сити» намерен купить полузащитника Джека Грилиша у «Астон Виллы».
По данным The Telegraph, манчестерский клуб сделал предложение о трансфере хавбека за 100 миллионов фунтов. Покупка Грилиша этим летом – одна из главных целей тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолы.
«Горожане» надеются, что в ближайшие дни сделку получится закрыть. Так как купить Харри Кейна у «Тоттенхэма» не удается, Грилиш стал приоритетом «Сити».
Отмечается, что «Астон Вилла» предложила Грилишу новый контракт со значительным увеличением зарплаты.
В минувшем сезоне англичанин провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 10 результативных передач. Со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться по ссылке.