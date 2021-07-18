«Ман Сити» предложил 100 млн фунтов за Грилиша

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола Джек Грилиш Футбол

«Манчестер Сити» намерен купить полузащитника Джека Грилиша у «Астон Виллы».

По данным The Telegraph, манчестерский клуб сделал предложение о трансфере хавбека за 100 миллионов фунтов. Покупка Грилиша этим летом – одна из главных целей тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолы.

«Горожане» надеются, что в ближайшие дни сделку получится закрыть. Так как купить Харри Кейна у «Тоттенхэма» не удается, Грилиш стал приоритетом «Сити».

Отмечается, что «Астон Вилла» предложила Грилишу новый контракт со значительным увеличением зарплаты.

В минувшем сезоне англичанин провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 10 результативных передач. Со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться по ссылке.

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