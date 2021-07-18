«Зенит» предлагает форварду сборной Италии Белотти 4 млн евро в год с учетом бонусов

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Нападающий сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Зенит» предлагает форварду контракт на 4 года с зарплатой в 4 млн евро с учетом бонусов.

Отмечается, что первые контакты между сторонами уже были.

Контракт Белотти с «Торино» рассчитан до лета 2022 года. В прошлом розыгрыше Серии А он забил 13 мячей за 35 матчей. В составе сборной Италии он этим летом выиграл чемпионат Европы.

Подробно со статистикой капитана «Торино» можно ознакомиться здесь.

Дзюба и Белотти – лидеры Евро-2020 по офсайдам. Они были вне игры по 7 раз

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