«Зенит» предлагает форварду сборной Италии Белотти 4 млн евро в год с учетом бонусов

Нападающий сборной Италии и «Торино» может продолжить карьеру в .

Как сообщает журналист , предлагает форварду контракт на 4 года с зарплатой в 4 млн евро с учетом бонусов.

Отмечается, что первые контакты между сторонами уже были.

Контракт Белотти с «Торино» рассчитан до лета 2022 года. В прошлом розыгрыше Серии А он забил 13 мячей за 35 матчей. В составе сборной Италии он этим летом выиграл чемпионат Европы.

Подробно со статистикой капитана можно ознакомиться здесь.

Дзюба и Белотти – лидеры Евро-2020 по офсайдам. Они были вне игры по 7 раз