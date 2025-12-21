Тренер «Севильи» Альмейда получил две желтые за споры с судьей матча с «Реалом» и был удален после свистка на перерыв
Тренера «Севильи» удалили в матче с «Реалом».
Главный тренер «Севильи» Матиас Альмейда получил вторую желтую карточку по окончании первого тайма матча с «Реалом» в Ла Лиге (0:1, второй тайм).
Аргентинец, вероятно, высказывал недовольство работой арбитра Алехандро Муньиса. Первое предупреждение Альмейда получил на 35-й минуте – также за споры с рефери.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
