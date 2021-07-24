«Краснодар» готов предложить Крыховяку контракт на 2 года, он хочет 3-летний. «Локо» не предлагал продление

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Гжегож Крыховяк Краснодар Футбол

«Краснодар» продолжает вести переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.

«Быки» готовы предложить поляку контракт на 2 года. Сам футболист хотел бы подписать трехлетнее соглашение, сообщает журналист «РБ Спорт» Сергей Егоров.

Одним из ключевых факторов является зарплата Крыховяка – 3 миллиона евро в год. «Локомотив» пока не делал 31-летнему игроку конкретного предложения по продлению договора, который истекает в 2022 году.

Крыховяк проводит в «Локомотиве» четвертый сезон. За 80 матчей в РПЛ он забил 20 мячей и отдал 12 голевых передач.

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