«Зенит» готов заплатить 30 млн евро за Белотти «Торино»

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Нападающий сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, «Зенит» готов направить предложение в размере 30 млн евро, включая бонусы.

Теперь свое решение должен озвучить Белотти. Была информация, что «Зенит» предлагает ему 4 млн евро в год с учетом бонусов.

Контракт Белотти с «Торино» рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Серии А он забил 13 мячей за 35 матчей. В составе сборной Италии этим летом Белотти выиграл чемпионат Европы.

Подробно со статистикой капитана «Торино» можно ознакомиться здесь.

Дзюба и Белотти – лидеры Евро-2020 по офсайдам. Они были вне игры по 7 раз

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