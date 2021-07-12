«Зенит» готов заплатить 30 млн евро за Белотти «Торино»

Нападающий сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, «Зенит» готов направить предложение в размере 30 млн евро, включая бонусы.
Теперь свое решение должен озвучить Белотти. Была информация, что «Зенит» предлагает ему 4 млн евро в год с учетом бонусов.
Контракт Белотти с «Торино» рассчитан до лета 2022 года.
В прошлом сезоне Серии А он забил 13 мячей за 35 матчей. В составе сборной Италии этим летом Белотти выиграл чемпионат Европы.
Подробно со статистикой капитана «Торино» можно ознакомиться здесь.
Дзюба и Белотти – лидеры Евро-2020 по офсайдам. Они были вне игры по 7 раз