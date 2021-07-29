Олимпиада-2020. В миксте будет российский финал: Павлюченкова и Рублев против Весниной и Карацева

В смешанном разряде Олимпиады Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев вышли в финал, отыграв матчбол у Эшли Барти и Джона Пирса. За золото они сыграют с Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

Это будет второй российский финал в истории Олимпиад – в Пекине-2008 Елена Дементьева и Динара Сафина разыграли одиночную медаль.

Олимпийский теннисный турнир

Токио, Япония

24 июля – 1 августа 2021

Отрытые корты, хард

Смешанный разряд

Полуфинал

Анастасия Павлюченкова/ Андрей Рублев (Россия) – Эшли Барти/ Джон Пирс (Австралия) – 5:7, 6:4, 13-11

Елена Веснина/ Аслан Карацев (Россия) – Нина Стоянович/ Новак Джокович (Сербия) – 7:6, 7:5

Все результаты и полная сетка здесь.