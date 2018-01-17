Олег Матыцин: «Все российские призеры Олимпийских игр будут представлены к государственной награде»

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Виталину Бацарашкину с двумя золотыми медалями в стрельбе на Олимпиаде в Токио и заявил, что все российские призеры Игр будут представлены к госнаградам.

«Виталина показала в Токио гроссмейстерский результат – выиграла две дисциплины в стрельбе из пневматического пистолета. Такого также не случалось с 1992 года, когда две золотые медали в составе Объединенной команды завоевала Марина Логвиненко.

Поздравляю спортсменку, тренеров сборной и Федерацию стрельбы России с выдающимся результатом. Виталина, как и все остальные российские призеры Олимпийских игр, будет представлена к государственной награде», – заявил Матыцин.

У Рылова и Бацарашкиной – вторые золотые Токио, Осипова взяла серебро в стрельбе из лука, наши шпажисты и Хачанов – в финалах! Онлайн нового олимпийского дня