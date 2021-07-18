Дриусси перешел в «Остин» Макконахи из МЛС 

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Нападающий Себастьян Дриусси продолжит карьеру в МЛС.

25-летний форвард подписал многолетий контракт с «Остином». Аргентинец будет так называемым назначенным игроком, то есть на него не распространяется установленный в лиге потолок зарплат.

Дриусси ранее покинул «Зенит», выкупив свой контракт. В составе петербургского клуба он провел 138 матчей, забил 25 голов и отдал 28 ассистов.

Напомним, совладельцем «Остина» является актер Мэттью Макконахи.

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