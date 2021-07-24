Шомуродов завтра подпишет контракт с «Ромой»

Нападающий Эльдор Шомуродов станет игроком «Ромы».

Corriere dello Sport сообщает, что форвард завтра утром прилетит в Рим, чтобы пройти медосмотр и подписать 5-летний контракт с «Ромой». Зарплата форварда – 2 миллиона евро, в контракте будут прописаны бонусы за количество матчей, голы и достижение командных целей.

Шомуродов окажется в городе раньше, чем ожидалось – изначально планировалось, что Эльдор подпишет контракт с «Ромой» в понедельник.

арендует форварда за 2,5 млн евро с правом выкупа за 17,5 млн евро. Отмечается, что обязательным выкуп станет, если он проведет определенное количество матчей в футболке «Ромы». У будет 10% от будущей перепродажи.

В прошлом сезоне Шомуродов забил 8 голов за 31 игру в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.