Зарплата Алабы в «Реале» – почти 19,5 млн евро в год. Подписной бонус – 17,7 млн евро, отец игрока получил 6,3 млн евро (Der Spiegel)

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Стали известны финансовые подробности перехода Давида Алабы в «Реал».

Немецкое издание Der Spiegel утверждает, что по контракту с «Мадридом» австриец получает 19,47 млн евро в год. Кроме того, «Реал» заплатил Алабе 17,7 млн евро подписного бонуса.

Агент Пини Захави получил 5,2 млн евро комиссионных, а отцу Алабы от «Реала» досталась сумма в 6,3 млн евро.

В соглашении Алабы с «Реалом» прописаны отступные в размере 850 млн евро.

Напомним, что футболист отказался подписывать новый контракт с «Баварией» и перешел в «Реал» свободным агентом. Сообщалось, что в мюнхенском клубе он хотел получать 20 миллионов евро в год, но «Бавария» отказалась удовлетворять его требования.

Испанские СМИ сообщали, что в «Реале» футболист будет зарабатывать 12 млн евро в год.

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