Евгений Коротышкин: «У 70% сборной США – терапевтические исключения. Мы в курсе, как они перед заплывами пшикают препараты от астмы»

Серебряный призер Лондона-2012 в плавании Евгений Коротышкин отреагировал на слова американского пловца Райана Мерфи на тему допинга.

Сегодня на Олимпиаде в Токио Мерфи завоевал серебро на дистанции 200 м на спине, россиянин Евгений Рылов – золото. После соревнований американец отвечал на вопросы журналистов о допинге в плавании. Мерфи позже объяснил, что не связывал свои ответы с победой Рылова.

«Это недопустимая акция в сторону чемпиона. Мы все знаем, сколько Женя трудился, чтобы взять это золото. Он возглавляет рейтинг мирового плавания на спине уже второй или третий цикл подряд. То, что Мерфи заметил парня только сейчас, это проблема не Жени, а осведомленности Райана.

О том, как американцы готовятся к своим стартам, мы тоже в курсе. Как они в комнате ожидания перед заплывами все до единого пшикают себе в легкие препараты от астмы. Бог знает, от чего еще. Это является не совсем честной игрой. Неужели в американской сборной команде выступают только больные люди? Совпадение? Не думаю.

У 70% сборной США оформлены терапевтические исключения на использование запрещенных препаратов, которые оформляются документально и используются легально. Рылов заслужил быть чемпионом и имеет право на защиту. Предлагаю Жене после очередной сдачи теста на допинг выложить в инстаграм результаты и отправить Райану», – сказал Коротышкин.

В Токио постоянно вспоминают про допинг в России: американский пловец и гребчиха, чилийский журналист и, конечно, британские медиа