Переход Грилиша в «Ман Сити» оформят на следующей неделе. Он станет самым дорогим игроком АПЛ

Полузащитник Джек Грилиш близок к переходу в «Манчестер Сити» из .

Daily Mail пишет, что трансфер оформят на следующей неделе. Ранее стало известно, что предложил за англичанина 100 миллионов фунтов.

Если сделка состоится, то трансфер Грилиша станет рекордным для . В настоящий момент наибольшая сумма, когда-либо уплаченная английским клубом, составляет 89 миллионов фунтов – «Манчестер Юнайтед» за хавбека Поля Погба.

В минувшем сезоне 25-летний Грилиш провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 12 голевых передач. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.