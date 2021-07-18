Переход Грилиша в «Ман Сити» оформят на следующей неделе. Он станет самым дорогим игроком АПЛ

Полузащитник Джек Грилиш близок к переходу в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы».
Daily Mail пишет, что трансфер оформят на следующей неделе. Ранее стало известно, что «Ман Сити» предложил за англичанина 100 миллионов фунтов.
Если сделка состоится, то трансфер Грилиша станет рекордным для АПЛ. В настоящий момент наибольшая сумма, когда-либо уплаченная английским клубом, составляет 89 миллионов фунтов – «Манчестер Юнайтед» за хавбека Поля Погба.
В минувшем сезоне 25-летний Грилиш провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 12 голевых передач. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.