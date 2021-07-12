Артем Дзюба: «Хватит переживать за Евро, погрустили и хватит. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива»

Нападающий обратился к болельщикам в инстаграме.

«Всем хорошего дня, настроения солнечного! Все, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за все-все, а то так можно уйти не туда. Так что все.

Я снова все тот же. Так что начинаем. Новый сезон уже стартовал, будем стараться – никаких для нас границ.

И, кстати, ребята, спасибо всем за вашу доброту, переживания, все нормальненько. Чуть-чуть погрустили и хватит», – сказал Дзюба на видео, опубликованном в историях.