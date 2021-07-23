На матч ЦСКА – «Локомотив» пустят не более 3 тысяч зрителей

ЦСКА рассказал о порядке допуска болельщиков на матч 2-го тура против .

На игре смогут присутствовать до 3 тысяч зрителей. Посетить матч смогут владельцы абонементов, получившие письмо на электронную почту.

Болельщики с инвалидностью и владельцы абонементов в детский сектор 202 также могут посетить встречу (без уведомления по электронной почте) при наличии QR-кода. Проход в детский сектор будет доступен только для родителей с детьми.

Для доступа на стадион у всех зрителей должны быть QR-коды. Также нужно иметь при себе паспорт.

сыграет с «Локомотивом» завтра, 31 июля. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.