«Месси – главный актив Ла Лиги. Доход всех клубов зависит от него». Экономист о форварде

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Экономист Жозеп Фабра высказался о роли Лионеля Месси для испанского чемпионата.

«Бренд Ла Лиги с Месси и без него – это не одно и то же.

Месси – это главный футбольный актив Ла Лиги. Он делает лучше не только «Барселону», но и все остальные команды.

С ним у турнира более высокий потенциал. Например, заключать контракт на показ Ла Лиги и продавать имиджевые права без него сложнее, чем с ним. Доход всех клубов зависит от Месси», – сказал Фабра.

Срок контракта Месси с «Барселоной» истек 30 июня, а новое соглашение пока не подписано.

В минувшем сезоне аргентинец забил 30 голов и сделал 9 результативных передач в 35 матчах Ла Лиги. Его полную статистику можно найти здесь.

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