Олимпиада-2020. Дзюдо. Башаев сразится за бронзу в весовой категории свыше 100 кг

Сегодня на Олимпиаде в Токио будут разыграны медали в соревнованиях по дзюдо. Россиянин Тамерлан Башаев в поединке за третье место сразится с украинцем Яковом Хаммо.
В 1/4 финала Башаев победил двукратного олимпийского чемпиона из Франции Тедди Ринера.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Дзюдо
Мужчины
Свыше 100 кг
Финал
Гурам Тушишвили (Грузия) – Лукаш Крпалек (Чехия)
Поединки за 3-е место
Тамерлан Башаев (Россия) – Яков Хаммо (Украина)
Тедди Ринер (Франция) – Хисаеси Харасава (Япония)
1/2 финала
Тамерлан Башаев (Россия) – Гурам Тушишвили (Грузия) – 1:11s1
1/4 финала
Тамерлан Башаев (Россия) – Тедди Ринер (Франция) – 1s2:0s1
1/8 финала
Тамерлан Башаев (Россия) – Мбаньик Ндиайе (Сенегал) – 10s1:0
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника