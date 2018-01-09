Олимпиада-2020. Дзюдо. Башаев сразится за бронзу в весовой категории свыше 100 кг

Сегодня на Олимпиаде в Токио будут разыграны медали в соревнованиях по дзюдо. Россиянин Тамерлан Башаев в поединке за третье место сразится с украинцем Яковом Хаммо.

В 1/4 финала Башаев победил двукратного олимпийского чемпиона из Франции Тедди Ринера.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Дзюдо

Мужчины

Свыше 100 кг

Финал

Гурам Тушишвили (Грузия) – Лукаш Крпалек (Чехия)

Поединки за 3-е место

Тамерлан Башаев (Россия) – Яков Хаммо (Украина)

Тедди Ринер (Франция) – Хисаеси Харасава (Япония)

1/2 финала

Тамерлан Башаев (Россия) – Гурам Тушишвили (Грузия) – 1:11s1

1/4 финала

Тамерлан Башаев (Россия) – Тедди Ринер (Франция) – 1s2:0s1

1/8 финала

Тамерлан Башаев (Россия) – Мбаньик Ндиайе (Сенегал) – 10s1:0

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника